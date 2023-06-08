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Aydın'da 'Yaza Merhaba' Konseri Düzenlendi

Aydın'da 'Yaza Merhaba' Konseri Düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 'Yaza Merhaba' konserinde Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu üyeleri sevilen eserleri seslendirdi. Depremlerde hayatını kaybedenler anısına türküler söylendi ve Aydın yöresine ait zeybek oyunu gösterisi sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı klarnet sanatçısı Kamil Kaya'nın yönetmenliğindeki konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir de katıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle "Yaza merhaba" konseri düzenlendi.

Dr. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde farklı mesleklerden bir araya gelen Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu üyeleri, sevilen eserleri seslendirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler anısına türküler söylenen gecede, Aydın yöresine ait zeybek oyunu gösterisi sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı klarnet sanatçısı Kamil Kaya'nın yönetmenliğindeki konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir de katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Kamil Kaya Efeler Aydın Kültür Sanat Haberler

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