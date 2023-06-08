Aydın'da 'Yaza Merhaba' Konseri Düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 'Yaza Merhaba' konserinde Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu üyeleri sevilen eserleri seslendirdi. Depremlerde hayatını kaybedenler anısına türküler söylendi ve Aydın yöresine ait zeybek oyunu gösterisi sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı klarnet sanatçısı Kamil Kaya'nın yönetmenliğindeki konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir de katıldı.