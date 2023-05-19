Aydın'da Melek Mosso konseri coşkuyla kutlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Melek Mosso konserini binlerce Aydınlı izledi.

Son dönemin sevilen sanatçılarından Melek Mosso, Aydın'da sevenleriyle buluştu.

Başkan Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkıp gençlere seslendi.

Sahneye 10. Yıl Marşı'yla çıkan Başkan Çerçioğlu, "Ne güzel bir akşam, hoş geldiniz. Kıymetli gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere emanet ettiği Cumhuriyet aşkıyla yürüyüşünün 104. yılı kutlu olsun. Bu zamana kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan, ilimden, bilimden, akıldan hiç ayrılmadık. Sizlere o kadar güveniyorum ki, bu ülkenin geleceği sizsiniz. Bu ülke sizlere emanet; hiçbir şüphem yok, sizlerle gurur duyuyorum. İki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Sizlerle bugün bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu akşam da yine Atatürk Kent Meydanı'nda, Soner Sarıkabadayı konseri ile devam edecek.