Aydın'da Kültür ve Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tekstil Park ve Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle vatandaşları kültür ve sanatla buluşturuyor. Yaz Konserleri ve Sevimli Canavarlar Üniversitesi film gösterimi büyük ilgi görüyor.

Aydın'a kazandırılan Mimar Sinan Parkı'nda 'Sevimli Canavarlar Üniversitesi' adlı film vatandaşlarla buluşturuldu. Tekstil Park'ta düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliğine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir, Tekstil Park'ta ve Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği kültürel etkinliklerle vatandaşların yaz akşamlarını keyifli hale getiriyor. Vatandaşlar, Tekstil Park'taki 'Yaz Konserleri' etkinliğinde eğlendi. Açık havada sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar ise Mimar Sinan Parkı'nda buluştu.

Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.