Aydın'da Kültür Varlıklarının Korunması İçin Jandarma Harekete Geçti

Kültür varlıklarının korunması için harekete geçen jandarma ekipleri, Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi su kemeri ve Dereköy Kalesi, devriye ekiplerince kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'daki kültür ve tabiat varlıklarının korunması hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen jandarma devriye ekipleri Efeler ilçesi Dalama ve Dereköy mahallelerinde kontrol gerçekleştirdi. Çimtaş su kemeri ve Dereköy Kalesi sit alanlarında devriye gezen ekipler, bölgede kontroller gerçekleştirerek, vatandaşları da bilgilendirdi. - AYDIN