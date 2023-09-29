Aydın'da jandarma ekipleri kültür ve tabiat varlıklarını denetledi

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından koruma altındaki kültür ve tabiat varlıklarının kontrolleri gerçekleştirilirken, bölgede bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinde de bulunuldu.

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından koruma altındaki kültür ve tabiat varlıklarının kontrolleri gerçekleştirilirken, bölgede bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinde de bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra koruma altındaki kültür ve tabiat varlıklarını da denetlemeye devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Söke ve Didim ilçelerinde bulunan koruma altındaki kültür ve tabiat varlıklarının kontrolleri gerçekleştirilirken, kıyı kaynaklı deniz kirliliğine karşı gerekli kontroller ve işletmelere yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Faaliyet esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, bölgede bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinde de bulunuldu. - AYDIN