Aydın'da düzenlenen Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali Haluk Levent konseriyle sona erdi

Aydın'da düzenlenen 20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, sanatçı Haluk Levent'in konseriyle tamamlandı. Konserde Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi ve vatandaşlara sürprizler yaptı. Festival kapsamında Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Levent'e çiçek ve Germencik'in meşhur incirini ve zeytinyağını hediye etti.

Aydın'da düzenlenen "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" sanatçı Haluk Levent konseriyle tamamlandı.

Germencik Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde festival gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşların hoşça vakit geçirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bir ara sahneden inip vatandaşların arasında konsere devam eden Levent, seyyar satıcıdaki kağıt helvaları satın aldı. Sahnede tepsiyi başına koyan Levent, daha sonra kağıt helvaları çocuklara dağıttı. Sanatçı, bir satıcıdan da balonlarını satın alıp havaya bıraktı.

Haluk Levent, sahnede Türk bayrağıyla dolaştı, vatandaşlarla İzmir Marşı'nı söyledi. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Haluk Levent'e çiçek ve Germencik'in meşhur incirini ve zeytinyağını hediye etti.

Öndeş, kick boks ve muay thai sporlarında dünya ve Türkiye dereceleri elde eden 4 sporcuya da bisiklet verdi.