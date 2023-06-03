Aydın'da çocuklarla birlikte çekilen film galası için hazırlıklar tamam

Aydın'da zor şartlarda eğitim hayatını tamamlayan Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Menderes Akdağ, hayatının bir kısmını filmleştirdi. Sihir adlı film Aydınlı yirmi çocuğun oyuncu olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Her yaş gurubundan yirmi çocuğun ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı çekimlerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Engelli yaşamlara farklı bir bakış açısı getirmenin amaçlandığı filmde geçimini illüzyon gösterileri yaparak sağlayan bir babanın hayatından bir kesit sunuluyor.

Farklı yaş gurubundaki 20 çocuğun çekimler esnasında nasıl motive edildiğiyle ilgili soruları cevaplayan Akdağ, "Çocuklarımız yetenekli, gayretli ve en önemlisi istekliydiler. Medya içeriği tüketmenin bağımlısı olmasının ötesinde üretmenin hazzını varmışlardır. Ailelerimiz de bilinçliydiler. Sürece oldukça fazla katkı sağladılar. Çekimlerimiz uzun sürdü. Ancak onları iyi organize ettik. Bu da pek güç olmadı. Yirmi yıl memleketime öğretmen olarak hizmet ettim. Aynı zamanda çocuk animasyonu işi yaparken her yıl ortalama pek çok milletten elli bin çocuk için değişik aktiviteleri organize ettik. Bütün bu tecrübeler çocuklarımızın ilgisi ve yeteneğiyle buluşunca her şey çok güzel oldu. Çekim süreci de hem eğlenceli hem de doyurucu geçti" diyerek katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Filmin gala gösterimi 11 Haziran Pazar günü Kızılcaköy'de yapılacağı belirtildi. - AYDIN