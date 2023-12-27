Aydın'da Yılbaşı Etkinlikleri ve Deve Güreşi Festivali İptal Edildi
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk Belediyesi tarafından 31 Aralık'ta düzenlenecek olan etkinlikler iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Kıraç konserinin iptal edildiğini duyurdu. Köşk Belediyesi ise 13. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk Belediyesince 31 Aralık'ta düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Kent Meydanı'nda Kıraç'ın sahne alacağı yılbaşı konserinin iptal edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Gelecek yeni yılları barış içinde kutlamak dileğiyle; şehit olan 12 kahramanımızın anısına, tüm yeni yıl konser programlarımızı iptal ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Köşk Belediyesi de 31 Aralık Pazar günü düzenlenmesi planlanan 13. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.