Aydın'da Atatürk'ün Sevdiği Türküler Konseri Düzenlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Atatürk'ün Sevdiği Türküler' konseriyle anılırken, Türk Halk Müziği'nin eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede vatandaşlar türkülere hep birlikte eşlik etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Atatürk'ün Sevdiği Türküler' konseriyle anılırken, Türk Halk Müziği'nin eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede vatandaşlar türkülere hep birlikte eşlik etti.

Çine Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çinelilerle buluştu. Konuklar, duygusal dakikaların yaşandığı konsere bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN