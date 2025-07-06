Aydın'da 52 Çocuk İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Tören, Nasuh Paşa Külliyesi'nde mevlit ile başladı ve ardından üstü açık otobüsle şehir turu yapıldı. Eğlencelerle dolu etkinlikte aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenledi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde Nasuh Paşa Külliyesi'nde bulunan mescitte sünnet mevlidi okutuldu.

Ardından süslenen üstü açık otobüsle çocuklar ve aileleri şehir turu attı.

Efeler ilçesinde bir otelde devam eden şölende çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman aileleri tebrik etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise organizasyonu gerçekleştiren Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural da sünnet töreni yapılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Protokol üyeleri de çocuklara bisiklet ve oyuncak araba hediye etti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Kültür Sanat
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