Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park'ta Kültürel Etkinlikler Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a kazandırdığı Tekstil Park'ta kültürel etkinlikler devam ediyor. Dün akşam binlerce vatandaşın açık havada film izlediği parkta, bu akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından konser gerçekleştirilecek. Parkta yaz boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a kazandırdığı Tekstil Park'ta kültürel etkinlikler devam ediyor. Dün akşam binlerce vatandaşın açık havada film izlediği parkta, bu akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından konser gerçekleştirilecek.

Açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak yeri olan Tekstil Park bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Parkta 'Uçaklar 2' adlı filmin gösterimi yapılırken yaz boyunca da etkinliklere devam edilecek. Parkta 26 Temmuz Çarşamba günü 'Kardeşim Benim' adlı filmin gösterimi, 27 Temmuz Perşembe günü konser ve 28 Temmuz Cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Bando Takımı'nın gösterisi yer alacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları Tekstil Park'taki etkinliklere davet etti. - AYDIN