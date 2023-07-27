Aydın Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Parkı'nda Müzik Resitali Düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği müzik resitali vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı, renkli ve coşkulu sahnelerle vatandaşlara özel bir resital düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumun yaşam kalitesini artırdığına vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin şehir halkının bir araya gelmesine ve dayanışma ruhunu güçlendirmesine katkı sağladığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği müzik resitali vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kentin önemli lokasyonlarından biri olan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı'nda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı, renkli ve coşkulu sahnelerle vatandaşlara özel bir resital düzenledi. Sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumun yaşam kalitesini artırdığına vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu tür etkinlikler, şehir halkının bir araya gelmesine ve dayanışma ruhunu güçlendirmesine katkı sağlıyor" dedi. Marşlar, halk dansları ve hareketli eserlerle dolu repertuarları ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Gecede birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Mimar Sinan Parkı'nda bir diğer etkinlik ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehter Takımı oldu. Kent genelinde her hafta farklı bir ilçede sunumlarını gerçekleştiren ekip vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin düzenlenmesine imkan sağlayan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti ve gelecek etkinlikleri heyecanla beklediklerini dile getirdi. - AYDIN