Aydın Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Parkı'nda Müzik Dinletisi Düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği müzik dinletisi ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı'nın gerçekleştirdiği etkinlik, sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumun yaşam kalitesini artırdığına vurgu yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı'nda düzenlediği müzik dinletisi ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kentin önemli lokasyonlarından biri olan ve geçen günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen etkinlikle, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı'nca müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumun yaşam kalitesini artırdığına vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu tür etkinlikler, şehir halkının bir araya gelmesine ve dayanışma ruhunu güçlendirmesine katkı sağlıyor" dedi.