Aydın Büyükşehir Belediyesi Kursiyerleri Yıl Sonu Konseri Verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinden oluşan ritim grubu yıl sonu konseri verdi. Kursiyerler, Aydınlıların karşısına çıkarak gösteri yaptı. Konserde otizmli çocuklardan oluşan Özel Eğitim Ritim Grubu, Askı Davul Topluluğu ve zeybek ekibi de sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, grup üyelerini tebrik ederek sanatın tüm güzelliklerini yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinden oluşan ritim grubu yıl sonu konseri verdi.

Yıl boyunca eğitim gören kursiyerler, düzenlenen konserde Aydınlıların karşısına çıktı. Gecede ilk olarak otizmli çocuklardan oluşan Özel Eğitim Ritim Grubu sahne aldı. Gösteride, Askı Davul Topluluğu ve zeybek ekibi de izleyenlere buluştu.

Grup üyelerini tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sanatın tüm güzelliklerini yaşatmaya ve bu güzellikleri öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımız için kurslar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.