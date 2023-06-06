Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde Açılan Resim Kursları Sergisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelindeki kültür merkezlerinde açtığı resim kurslarına katılan 500'den fazla kursiyer, eserlerini düzenlenen sergide beğeniye sundu. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide her yaştan kursiyerin resimleri yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, resim kurslarına katılan herkesi tebrik ederek, yeni yetenekler kazanmak isteyen her yaştan Aydınlıyı kültür merkezlerine davet etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinin resim sergisi, 9 Haziran'a kadar görülebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelindeki kültür merkezlerinde açtığı resim kurslarına katılan 500'den fazla kursiyer, eserlerini düzenlenen sergide beğeniye sundu.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide her yaştan kursiyerin resimleri yer alıyor. Sergide kursiyerlerin kağıt veya tuval üzerine suluboya, yağlıboya, karakalem ve akrilikle yapılmış resimleri bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, resim kurslarına katılan herkesi tebrik ederek, yeni yetenekler kazanmak isteyen her yaştan Aydınlıyı kültür merkezlerine davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinin resim sergisi, 9 Haziran'a kadar görülebilecek.