Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı Konser Verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarihi'nin en önemli unsurlarından biri olan mehteri kent genelinde yaşatmaya devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak ve kültürel çeşitliliği teşvik etmek amacıyla kurulan Aydın Büyükşehir Kadın Mehteran Takımı, hem Türkiye'nin zengin kültürel dokusunu koruyor hem de kültür elçiliği görevi yapıyor. Kent genelinde her hafta farklı bir ilçede sunumlarını gerçekleştiren ekip, Nazilli'de muhteşem bir konser verdi. Mehteran takımının konseri vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Kadınlarımız her zaman ön saftaydı. Mehter müziğinin geleneksel olarak erkekler tarafından icra edildiğini ancak kadınların da bu önemli sanatı temsil edebileceği inancı ile Mehteran Takımını kurduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Gerek tarih boyunca gerekse milli mücadele döneminde kadınlarımız hep ön saftaydı. Bugünde kadın mehteran takımımız bunlara bir örnek' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarihi'nin en önemli unsurlarından biri olan mehteri kent genelinde yaşatmaya devam ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak ve kültürel çeşitliliği teşvik etmek amacıyla kurulan Aydın Büyükşehir Kadın Mehteran Takımı, hem Türkiye'nin zengin kültürel dokusunu koruyor hem de kültür elçiliği görevi yapıyor. Kent genelinde her hafta farklı bir ilçede sunumlarını gerçekleştiren ekip, Nazilli'de muhteşem bir konser verdi. Mehteran takımının konseri vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

Kadınlarımız her zaman ön saftaydı

Mehter müziğinin geleneksel olarak erkekler tarafından icra edildiğini ancak kadınların da bu önemli sanatı temsil edebileceği inancı ile Mehteran Takımını kurduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gerek tarih boyunca gerekse milli mücadele döneminde kadınlarımız hep ön saftaydı. Bugünde kadın mehteran takımımız bunlara bir örnek" dedi. - AYDIN