Ayder Yaylası bayram tatilini dolu geçirecek

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'ndaki işletmeler Ramazan Bayramı tatilinde tam kapasite ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kovid-19 salgınının ardından normalleşme sürecine girilmesiyle Ayder Yaylası eski hareketli günlerine dönüyor.

Günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak tatili doğal güzellikler arasında geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ilk olarak eğitime verilen bir haftalık ara tatilde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan yayla, Ramazan Bayramı öncesinde de yoğun ilgi görüyor.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de ilgi gösterdiği Ayder, şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla dikkati çekiyor. Talebin arttığı işletmeler, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı.

Yetkililer, ziyaretçilere Ayder Yaylası planlarını yaparken yer ayırtmalarını, aksi takdirde konaklama tesislerinde yer sorunu yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

"Ayder cazibesini koruyor"

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde doğa turizminin ön plana çıktığını söyledi.

Rize'nin salgın öncesinde yıllık 1 milyon turist ağırladığını anımsatan Alemdaroğlu, geçen yıl ise salgın dolayısıyla bu rakamın 500 bine gerilediğini aktardı.

Alemdaroğlu, 2022 yılının ilk üç ayındaki turist yoğunluğunun, salgın döneminin çok daha üzerine çıktığını belirterek, "Bunda, ara tatillerde tercih edilebilir olmamız, bayram ve kar tatili sürecinde tercih edilmemiz etkili oldu. Hedefimiz 12 ay boyunca bölgede turizm. Sadece Ayder'de değil, aynı yoğunluğu tüm turizm bölgemizde hedefliyoruz." dedi.

Ayder Yaylası'nın eski günlerine dönmeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğine dikkati çeken Alemdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayder'in doğal güzelliği, yayla turizminin cazibesi, oradaki görsel şölen insanları etkiliyor. Şelaleleri, Fırtına Vadisi'nden geçerken gördüğümüz köprülerimiz, tarihi konaklarımız, gittiğinizde huzur bulacağınız bir ortamda olmanız, tesis bakımından da uygun olması nedeniyle Ayder cazibesini koruyor. Bayram sürecinde rezervasyonlar güzel gidiyor. Yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Bu tür çalışma içerisindeyiz. Havalimanı ile birlikte turizm hareketliliğinde daha fazla canlanma olacak. Ayder ile birlikte Rize'nin her noktasındaki turizm merkezlerine erişimi sağlayacak."

"Ayder güzel bir bayram geçirecek"

Otel işletmecisi Haşim Ali Haşimoğlu da bayram tatilinde yaylaya talebin yüksek olduğunu söyledi.

Tatilin ilk 4 günü için yüzde 70 doluluk oranına ulaştıklarını ifade eden Haşimoğlu, "Bayramda yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Bayramda iç pazar rezervasyonlarımız yoğunlukta ama Orta Doğu'dan da rezervasyon alıyoruz. Bayram için yoğunluk görünüyor. Ayder güzel bir bayram geçirecek. İki yıl aradan sonra güzel bir yoğunlukla sezona başlayacağız. Yaz sezonu da güzel görünüyor." diye konuştu.

Haşimoğlu, yaz dönemi için sürekli talepler geldiğinin de altını çizerek, "İç pazardan sürekli rezervasyon açıyoruz. Suudi Arabistan ve Orta Doğu pazarının da açılması ile çok güzel bir yoğunluğun olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayder'deki bir otelin genel müdürü Yasin Kızıltan da bayram dönemi için beklenen yoğunluğun oluştuğunu söyledi.

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışında da bu yıl çok sayıda misafiri ağırlayacaklarını anlatan Kızıltan, "Bu bayram biraz farklı olacak. Pandemi sonrasında ilk bayram hem de kışın çetin geçti. Dağların tepeleri karlı ve yeşillik bir arada Bir arada dört mevsimi ziyaretçilere sunacağız." dedi.

Kızıltan, tesislerindeki rezervasyon yoğunluğunun yüzde 85 seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Misafirlerimizin, Ayder bölgesi için spontane hareket etmektense, otel rezervasyonlarını, planlamalarını yapıp gelmeleri biraz daha keyifli, sağlıklı tatil geçirmelerini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.