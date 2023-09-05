Ayasofya-i Kebir Camii'nin Web Sitesi Yayına Girdi

Ayasofya-i Kebir Camii'nin web sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun hizmetine sunuldu. Sitede camiyle ilgili tüm detaylar, tarihçe, restorasyonlar, efsaneler ve görseller yer alıyor.