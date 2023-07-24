Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 3 Yılda 21 Milyon Ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin, "Medeniyet değerlerimiz gereği bu eşsiz mabede sadece Fatih Sultan Mehmet Han emaneti bir cami olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak sahip çıktığımıza da geçen 3 yılda bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur." ifadesini kullandı.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından geçen 3 yılda 21 milyon ziyaretçinin ağırlandığını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde tarihinin en kapsamlı çalışmalarından biri olarak devam eden restorasyon projesi hakkında bilgi vereceğini aktaran Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türk ve dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinde yeni bir çağın muştusu olarak simgeleşen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin cami kimliğinin devamlılığını şart koşarak miras ve emanet bıraktığını vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, aziz milletimizin kararlılığı ve büyük desteği ile 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 tarihinde varis yeniden mirasına kavuşmuş, emanete layıkıyla sahip çıkılmış, büyük bir vebalin ağırlığı aziz milletimizin omuzlarından kaldırılmıştır. Medeniyet değerlerimiz gereği bu eşsiz mabede sadece Fatih Sultan Mehmet Han emaneti bir cami olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak sahip çıktığımıza da geçen 3 yılda bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, beş vakit minaresinde ezanlar ve kubbesinde yankılanan dualarla onu bugüne taşıyan cihan devleti gibi bütün insanlığı kucaklamaya devam etmektir. Ecdadımızın bu kutlu emanetini vasiyetine uygun olarak ve medeniyetimize yakışır şekilde tarihe, kültürlere ve inançlara gösterdiğimiz saygıyla yarınlara ulaştıracağız. İlelebet İslam'a ve Müslümanlara hizmet edecek; temelinde, taşında iz bırakmış her bir medeniyetin mirasçılarına da kapıları daima açık olacaktır."