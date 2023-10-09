Avusturya'da 23. ORF Uzun Müzeler Gecesi düzenlendi

Avusturya'da her yıl Ekim ayının ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen 23. ORF Uzun Müzeler Gecesi, ülke genelindeki müze ve galerilerin kapılarını açarak kültürel bir şölen sunuyor. Bu yılki etkinlikte yaklaşık 660 müze, galeri ve kültür kurumu ziyaretçilere açıldı.

1. Kültürel etkinlikten çeşitli görüntüler

Avusturya'da Cumartesi günü 23. ORF Uzun Müzeler Gecesi düzenlendi.

Devlete ait medya şirketi ORF tarafından organize edilen etkinlik, her yıl Ekim ayının ilk Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, gece vakti ülke genelindeki müze ve galerilerin kapılarını açan kültürel bir şölen olarak öne çıkıyor.

Bu yılki etkinlikte Avusturya genelindeki yaklaşık 660 müze, galeri ve kültür kurumu, akşam saat 18.00'den ertesi gün saat 01.00'e kadar ziyaretçilere açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor. (XHTV)