Avustralya Ulusal Galerisi, Kamboçya'ya ait bronz heykelcikleri iade edecek

Avustralya Ulusal Galerisi (NGA), 2011'de tarihi eser kaçakçısı Douglas Latchford'dan satın alınan 9. ve 10. yüzyıllara ait 3 bronz heykelciği, Kamboçya'ya iade edeceğini bildirdi. NGA, tarihi eser kaçakçısı Douglas Latchford'dan 1,5 milyon dolara satın alınan eserlerin kaynağıyla ilgili Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen 10 yıllık soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.

Avustralya Ulusal Galerisi (NGA), 2011'de tarihi eser kaçakçısı Douglas Latchford'dan satın alınan 9. ve 10. yüzyıllara ait 3 bronz heykelciği, Kamboçya'ya iade edeceğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, NGA, tarihi eser kaçakçısı Douglas Latchford'dan 1,5 milyon dolara satın alınan eserlerin kaynağıyla ilgili Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen 10 yıllık soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.

Müzeden yapılan açıklamada, 2020'de ölen Latchford hakkında çalınan Kamboçya eserlerinin ticaretiyle ilgili 2019'da suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, ABC News'in haberinde, iadesi yapılacak eserlerin eskiden Vietnam ve Kamboçya'nın bazı kesimlerinde hüküm süren Champa Krallığı'na ait olduğu ve uluslararası sanat tüccarları tarafından kaçırılarak Latchford'un koleksiyonunda yer almadan önce Kamboçya'nın doğusundaki Tboung Khmum bölgesinde bir tarlada gömülü olduğu belirtildi.

Kamboçya, 9. ve 10. yüzyıllara ait 3 bronz heykelciliğin sergilenmesi için başkenti Phnom Penh'de hazırlıklarını sürdürürken, eserler üç yıl Canberra'daki NGA'da görülebilecek.

Kamboçya hükümetinden yapılan açıklamada ise eserlerin iadesi hakkında, "Geçmişte yaşanan adaletsizlikleri düzeltme yolunda önemli bir adım." ifadesi kullanıldı.