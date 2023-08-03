Avustralya, Kamboçya'ya ait heykelleri iade etti

Avustralya Ulusal Galerisi (NGA), Kamboçya'ya ait üç bronz heykeli yasadışı yollarla çıkarıldığı sonucuna vararak Kamboçya hükümetine iade etti. Heykeller, üç yıllığına ödünç olarak galeride sergilenmeye devam edecek.

KANBERRA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya Ulusal Galerisi (NGA), bünyesinde bulunan Kamboçya'ya ait heykellerin Kamboçya hükümetine iade edildiğini duyurdu.

NGA Perşembe günü yaptığı açıklamada, on yıldır süren inceleme sonucunda olasılıklar değerlendirilerek üç adet bronz heykelin menşe ülkeden yasadışı yollarla çıkarıldığı sonucuna vardığını bildirdi.

9-10. yüzyıllara ait üç bronz heykel, 2011 yılında 2,3 milyon Avustralya doları (1,5 milyon ABD doları) karşılığında satın alınmıştı.

Kökenleri konusunda incelemelerin devam ettiği heykeller, 2021 yılında galerinin koleksiyonundaki sergiden çıkarılmıştı.

NGA Direktörü Nick Mitzevich, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kamboçya hükümetinin Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı aracılığıyla verdiği destek olmaksızın mümkün olmayacak yıllar süren araştırma ve titiz değerlendirme sonucunda, heykelleri Kamboçya Krallığı'na iade etme kararı alındı" ifadelerini kullandı.

Mitzevich, "Kültürel önem arz eden bu heykellerin kökenini tespit konusunda verdikleri destekten dolayı minnettarız ve heykelleri hak ettiği şekilde vatanına iade etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Heykeller, Temmuz ayı sonlarında düzenlenen bir törenle iade edildi.

Kamboçya hükümeti heykellerin konulacağı yeri hazırlarken, heykeller üç yıllığına ödünç olarak galeride sergilenmeye devam edecek.

Avustralya hükümetinin Özel Sanat Elçisi Susan Templeman, iade kararının uluslar arasındaki ortak saygının bir örneği olduğunu söyledi.

Templeman, "Bu olay, tarihi bir yanlışı düzeltmenin yanı sıra ilişkilerimizi güçlendirmeye ve anlayışımızı derinleştirmeye yönelik bir fırsat" ifadesini kullandı.¦