Avustralya'da 'Vivid Sydney Festivali' başladı

Avustralya'nın Sidney kentinden ismini alan 'Vivid Sydney Festivali' başladı. Avustralya'da her yıl düzenlenen ışık, ses ve fikir temalı Vivid Sydney Festivali başladı. Başta Sydney Opera Binası olmak üzere şehrin tarihi ve turistik yapılarına yansıtılan ışıklarla renkli görüntüler ortaya çıktı. Avustralyalı sanatçı John Olsen'in Sydney Opera Binası'na yansıtılan eserleri ise izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bu yıl 13.sü gerçekleştirilen festival, 17 Haziran'a kadar sürecek.