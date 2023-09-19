Avukat ve Ressam Kaysu Biber Yaşamını Yitirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan avukat ve aynı zamanda yaptığı resim çalışmaları ile sanatseverlerin beğenisini kazanan Kaysu Biber, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Avukatlığının yanı sıra yaptığı sanatla ilgili çalışmalar, şiirleri, resimleri ve resim sergileri ile ön plana çıkan Kaysu Biber yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, dün Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 83 yaşında hayata veda eden ressam ve avukat Kaysu Biber'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Armutalan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. - MUĞLA