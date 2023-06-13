Avrupa Filmleri Haftası Şehrinizde etkinliği başladı

Ankara'da düzenlenen Avrupa Filmleri Haftası Şehrinizde etkinliği Ukrayna yapımı Lüksemburg, Lüksemburg filminin galasıyla başladı. Etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı. Etkinlik eylül sonuna kadar 10 ilde devam edecek.

"Avrupa Filmleri Haftası Şehrinizde" etkinliği, Ankara'da Ukrayna yapımı " Lüksemburg, Lüksemburg" filminin galasıyla başladı.

Ankara'da bir sinema salonunda Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üye devletlerince düzenlenen etkinliğinin ilk gününde, Ukrayna yapımı "Lüksemburg, Lüksemburg" filminin Türkiye galası yapıldı.

Etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Meyer-Landrut, bu tür etkinliklerin karşılıklı kültürel bağları güçlendirdiğini söyledi.

Ukrayna'nın savaş sürecindeki mücadeleci ruhuna işaret eden Meyer-Landrut, Ukrayna'ya kendilerini savunma sürecinde başarı diledi.

Lazaris de Ukrayna halkının "istila" sürecinde verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini vurgulayarak, Yunanistan'ın Ukrayna'ya savaşın en başından itibaren insanı yardım gönderdiğine dikkati çekti.

Bodnar ise AB'nin savaşın başından beri Ukrayna'nın yanında durduğunu ve Ukrayna'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunu kaydetti.

Eylül sonuna kadar 10 şehirde film gösterimi yapılacak

"Avrupa Filmleri Haftası Şehrinizde" etkinliği, eylülün sonuna kadar 10 ilde halka açık ve ücretsiz devam edecek.

Etkinlik kapsamında Eskişehir, Trabzon, İzmir, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Mersin ve Samsun'da film gösterimleri olacak.