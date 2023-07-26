Avcılar'da Bathonea Antik Kenti kazı çalışmaları için imza töreni düzenlendi

Avcılar'da 2009 yılından beri kazı çalışmaları devam eden ve Arkeolojik Keşiflerin ilk on listesinde bulunan, Bathonea Antik Kenti kazı çalışmalarının devamlılığı için imza töreni düzenlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından desteklenen Firuzköy Mahallesi'nde bulunan Bathonea Antik Kenti'nde yapılan araştırma ve kazı çalışmalarına iki yıldır Mercedes-Benz Türkiye sponsorluğunda devam ediyor. Antik kentin içerisinde düzenlenen imza protokolüne Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, İstanbul İl Kültür Müdür Yardımcısı Bülent Avnamak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün katıldı.

İmza protokolüne katılan ve konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "İstanbul'umuzun ve belki de Türkiye'mizin çok önemli Küçükçekmece Lagün'ünün hemen kıyısında bir antik kent burası özellikle İstanbul için İstanbul'a gelen turistlerin kalma süresi üç gün diye ifade ediliyor. Burası bir Ören yeri olarak hizmete açıldığı gün itibari ile İstanbul'a gelen turistlerin kalış süresini bir gün daha uzatacak çok önemli bir alan yani İstanbul'da Bizans'ı İstanbul'da Roma'yı çokça konuşuyoruz ve Suriçi çokça biliniyor ama hemen İstanbul'un belki de merkezi Avcılar'da Bathonea başka bir tarihe ve belki de Roma'dan Bizans'tan ve İstanbul'dan daha önceye tarihlenebilecek bir alan" şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, " Eğitim, spor, sanat ve kültür alanında sponsorluklarımız var. Bugün bir imza atacağız aslında geçen seneden başlayan bir sponsorluğumuz var bu bizim ilk arkeolojik sponsorluğumuz değil, 1988 yılında başladığımız Troya'nın Troya olması 15 yıl kesintisiz süren bir sponsorluğumuz var. Bu ikinci sponsorluğumuz olacak ümit ediyorum, böyle uzun soluklu böyle başarılı bir yolculuğumuz olur" diye konuştu.

Prof. Dr. Şengül Aydıngün,"Aslında biz Cumhurbaşkanlığı kararlı bir kazıyız ülkemizde birden fazla tür kazı yapılıyor fakat Cumhurbaşkanlığı kararlı olan kazılar uzun süreli olan kazılardır, yüzyılları geçebilen kazılardır bizde böyle bir kazıyız. Bu alana girdiğimiz ilk yıldan itibaren dünyanın dikkatini çektik, aslında biz değil Bathonea dünyanın dikkatini çekti. Biz sadece var olan bir şeyi işaret ederek gösterdik. 2008 yılıydı Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nden yetkililer geldiler, onlara henüz ortada olan kalıntıları ve büyük limanları gösterdik, ertesi yıl dünyanın en büyük keşifleri listesine koydular Bathonea'yı. Bathonea aslında bir liman kenti geçmişte İstanbul'un ilk kurulduğunda Bizantion kenti vardı ardından da konstantinopolis kuruldu ve bu kentlerin yakınında ki bir liman yerleşmesiydi ve İstanbul'a çok büyük hizmetler etmişti. Şu anda sadece Suriçi olarak adlandırdığımız birkaç yapının kazısını görüyorsunuz. Bu yıl olan çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla 120 kişiyi buldu ve bu ekip şu anda 3 ay kadar bütün bir sezonu geçirecek" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazlılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, "Rakamları söylersek bütün arkeolojik etkinlikler olarak Kazılar ve Araştırmalar Dairesi olarak konuşuyorum 713 tane etkinliğimiz oldu ve biz bu 713 tane etkinlik arasında müze kazıları, kurtarma kazıları sondaj kazılarımız için bakanlıktan 200 milyona yakın ödenek aktardık bunun yanında sevindirici olan ise sponsorlarımız ve diğer birimlerden aldığımız destekler ile 750 tane arkeolojik etkinlik yapmak " dedi. - İSTANBUL