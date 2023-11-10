Avcılar Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle 'Zaman Kapsülü, 100 Yıllık Cumhuriyet 100 Yıllık Özlem' isimli bir mektup toplama projesi başlatıldı. Yılın son gününe kadar çeşitli noktalarda konulacak olan cam fanuslara vatandaşlar Atatürk'e duygu ve düşüncelerini içeren mektupları atacak ve bu mektuplar ise 15 yıl sonra 10 Kasım 2038 yılında açılacak.

Avcılar'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 'Zaman Kapsülü' projesi

Şimdi yazılan mektuplar Atatürk'ün vefatının 100'üncü yılında açılacak

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle 'Zaman Kapsülü, 100 Yıllık Cumhuriyet 100 Yıllık Özlem' isimli bir mektup toplama projesi başlatıldı. Yılın son gününe kadar çeşitli noktalarda konulacak olan cam fanuslara vatandaşlar Atatürk'e duygu ve düşüncelerini içeren mektupları atacak ve bu mektuplar ise 15 yıl sonra 10 Kasım 2038 yılında açılacak.

Avcılar Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza atıldı. Sabah saatlerinde Ambarlı'da bulunan Atatürk Evi Müzesi önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından minik çocuklar tarafından şiirler dinletisi yapıldı. Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zaman Kapsülü, 100 Yıllık Cumhuriyet 100 Yıllık Özlem' projesi vatandaşlara anlatıldı. Proje kapsamında Avcılar'ın çeşitli bölgelerine kurulan cam sandıklara vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'e ait düşünce ve duygularını kapsayan mektuplarını atacak. Yılbaşına kadar toplanan bu mektuplar ise Atatürk'ün 100'üncü ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 2038 yılında açılacak.

"Atamızın ölümünün 100'üncü yılına bir mesaj bırakıyoruz Avcılarlılar olarak"

Proje kapsamında cam fanusa ilk mektubu bırakan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, duygularını dile getirerek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılından Atamızın ölümünün 100'üncü yılına bir mesaj bırakıyoruz Avcılarlılar olarak. Bu mesajlarımız, biliyoruz gelecek bizim biliyoruz gelecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülke yurttaşlarının. Çünkü bu ülkenin temeli sağlam. Temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri var. Cumhuriyet var, bağımsızlık var, özgürlük var. İşte bu nedenle bugünden umudumuzu hiç kaybetmeden 15 yıl sonrasına mesajlarımızı bırakıyoruz. Bugün ki duygularımız ile 15 yıl sonraki duygularımızın aynı olacağını Atatürk sevgimizin daha da güçlenerek devam edeceğini biliyorum. O gün bu mektupları açmayı Atamızı ebedi yolculuğuna gönderdiğimiz 100'üncü yılda açmayı şimdiden heyecanla bekleyeceğimi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Atatürk için mektup yazan Nilsu Işık isimli bir vatandaş, " İnsanların bir arada olması çok güzel hissettirdi. Ben bugün çok duygulandım o kadar insanı bir arada görmek duygulandırdı" dedi.

Sevgül Işık isimli bir diğer vatandaş ise, " Ben çok duyguluyum böyle bir ülkeyi bize emanet ettiği ve kalbimizde sonsuz yer bıraktığı için. Onu çok seviyoruz çok özlüyoruz. İyi ki bizim Atamız olmuş ve iyi ki böyle bir ülkeyi bize emanet ettiği için. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.