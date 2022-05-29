Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi nefes kesti - Haberler

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Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Kültür Sanat
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- Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi nefes kesti Sivas'ta düzenlenen Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi izleyenlerin resmen nefesini kesti.

- Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi nefes kesti

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi izleyenlerin resmen nefesini kesti.

Sivas'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi etkinlikleri dahilinde Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezinde okçuluk ve cirit müsabakaları düzenlendi. Sivaslıların ilgi gösterdiği cirit gösterisi İstanbul'un Fethi etkinliklerine ayrı bir renk kattı. Atlı cirit müsabakaları çekişmeye sahne oldu. Cirit müsabakalarında, atlı cirit spor takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Atlı Okçuluk büyük beğeni topladı

Düzenlenen Atlı Okçuluk gösterisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösteride at üzerinde ok atan sporcular, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteri amaçlı düzenlenen cirit müsabakasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Kültür Sanat

Atlı Okçuluk Atlı Cirit Okçuluk Sivas Kültür Sanat Haberler

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