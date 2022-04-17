SİVAS (İHA) - 'Atlı okçuluk gösterisi' ilgi gördü

Açılışa gün sayan Hamidiye Kültür Bahçesinde gerçekleştirilen 'Atlı okçuluk gösterisi' ilgi gördü

SİVAS - Açılışa gün sayan Hamidiye Kültür Bahçesinde gerçekleştirilen 'Atlı okçuluk gösterisi' ilgi gördü.

Bir zamanlar Osmanlı saraylarına at yetiştiren eski Sivas Harası şimdi Hamidiye Kültür Bahçesi olarak bir birinden renkli etikliklere ev sahipliği yapıyor. Turizm Haftası nedeniyle geçtiğimiz gün cirit gösterisi yapılan Hamidiye Kültür Bahçesinde bugün gerçekleştirilen atlı okçuluk gösterisi nefes kesti. Gösteride görev alan sporcuların binicilik ve okçuluktaki yetenekleri izleyenleri hayran bıraktı.

Gösteriyi izleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, ata sporlarımızı tanıttıklarını belirterek, "15- 22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası. Hafta münasebetiyle Hamidiye Kültür Bahçesinde güzel etkinlikler icra ediyoruz. Kültür bahçemizdeki değerlerimizi ön plana çıkartma adına isabetli oldu. Burası her alanda bir cazibe merkezi olacak. Bunlardan biride ata sporları merkezimizdir. Ata sporlarımızı yaşatma anlamında çok güzel bir mekana sahip olduk. Gençlerimize ata sporlarımızı tanıtmış oluyoruz. Hem de Turizm Haftasını anlamlı hal getirmiş oluyoruz." Şeklinde konuştu.