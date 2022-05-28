Ateşin başında 45 yıldır demir döven Veysel usta talepten memnun - Haberler

Düzce'de 45 yılını ateşin başında demir döverek geçiren Veysel Uyanık, yetiştirecek eleman bulamasa da el emeğiyle yaptığı balta, keser ve kazmalara olan ilgiden memnun.

İlkokulu bitirmesinin ardından demir ustası babasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan 59 yaşındaki Uyanık, 20 metrekarelik dükkanında 45 yıldır aynı heyecanla müşterilerine hizmet veriyor.

Genç nesilden çırak yetişmemesine üzülen Uyanık, baba mirası mesleğini ömrü yettiği sürece devam ettirmeye çalışıyor.

"Düzce'de birkaç demirci kaldık"

Evli ve 2 çocuk babası demir ustası Veysel Uyanık, AA muhabirine, 45 yıldır demir dövdüğünü belirterek "İlkokulu bitirdikten sonra babamın yanına geldim dükkana. Bana 'Bu zanaatı öğreneceksin.' dedi. Babamdan gördüm her şeyi." dedi.

Kentte az sayıda demir ustası kaldığına dikkati çeken Uyanık, "Kala kala 2-3 kişi kaldı. Onlar da ne kadar yapabilirse o kadar yapıyorlar. Yetiştirecek eleman yok. Zanaatı gören bırakıyor. Oğlumu getirdim, kaynağı bir haftada öğrendi, bıraktı gitti. Yapmak isteyen olsa bu zanaat yapılır ama şu anda yapacak insan yok." diye konuştu.

Uyanık, ürettiği baltaların ömür boyu gideceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ölmez bunlar ama tamire gelir, sonra yeniden aynı seviyeye gelir. Müşterimiz var. Vatandaş dışarıda yapılan malı almıyor. Direkt bizim dükkana geliyor. El yapımı ürünler daha kaliteli oluyor. Dövme daha başka, presle tutmaz. Devamlı müşteri geliyor, 'Balta güzel olmuş, bana bir balta daha ver.' diyor. Ömrümüz böyle geçip gidiyor."

Uyanık, müşterilerin aldıkları ürünlerden memnun kaldığını, bazılarının tekrar gelip birden fazla balta aldığını sözlerine ekledi.