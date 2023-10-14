Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum sona erdi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu" sona erdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve paydaş kuruluşların destekleriyle 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, Cumhuriyet öncesi ve sonrası yaşanan tarihi olaylar ile devlet politikaları ele alındı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan'ın başkanlığında yapılan kapanış oturumunda, konuşmacılar 2 günlük sempozyumu değerlendirdi.

Yabancı ülkelerden akademisyenlerin de katıldığı 12 oturumluk sempozyumun bildirisi, kitap haline getirilecek.

AA muhabirine sempozyumu değerlendiren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sinever Esin Dayı, Cumhuriyet'in 100. yılının milli gurur olduğunu söyledi.

Dayı, sözlerine şöyle devam etti:

"Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen ve en önemlisi onu koruyan herkesi saygıyla anmak gerekiyor. Cumhuriyet rejimi, Atatürk'ün de dediği gibi bir fazilet. Bu tarihi bir süreç içinde gerçekleşti. Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 günü ilan edilmesi, bir gecede olduğu anlamına gelmiyor. Dünyada cumhuriyetin gelişim aşamaları var ve Türk tarihinde de gelişim süreci söz konusu. Bunun Osmanlı döneminde süreci var, yapılan önemli aşamalar var, 1918 Mondros Mütarekesi'nden 1923'e kadar bir süre içindeki gelişmelerin hepsi Cumhuriyet'e giden önemli adımlardı. Bunların da üzerinde özellikle durduk."

Sempozyumun bilim dünyasına katkı sunacağı belirten Dayı, "Her şeyden önce Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve Cumhuriyet'te emeği geçen herkese çok küçük de olsa vefa borcumuzu ödemeye çalıştık." dedi.