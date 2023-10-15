Atatürk'ün Yozgat'a Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ardından memleket seyahatine çıkan Atatürk'ün, Yozgat'ı 1924 ve 1934 yıllarında ziyaret ettiğini dile getiren Köse, şöyle konuştu:

"Milli Mücadelemizin büyük bir başarıyla sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönemde olduğu gibi en ön sırada yer almaktadır. Yozgat bir işgal altında kalmamıştır ancak tüm cephelerde kahramanca mücadele veren yiğitleri de hiçbir zaman eksik olmayan bir ilimizdir. Çekilen acılar, yaşanan kayıpların acısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretiyle teselli bulmuş, o gün il genelinde yaşanan coşku ve heyecan bugün de aynı şekilde devam etmektedir."

Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları ekibinin folklor gösterisinin yer aldığı törende, Konya'dan kalkan Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yozgat semalarında gösteri uçuşu yaptı.