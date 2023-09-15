Atatürk'ün Trabzon'a Gelişinin 99. Yıl Dönümü Konseri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ortahisar Belediyesi çalışanlarından oluşan koro konser verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının eşlik ettiği koronun, Atatürk'ün sevdiği şarkı, türkü ve marşları seslendirdiği belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ortahisar Belediyesi çalışanlarından oluşan koro konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının eşlik ettiği koronun, belediye binası önünde Atatürk'ün sevdiği şarkı, türkü ve marşları seslendirdiği belirtildi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin ancak bu kadar güzel kutlanabileceğini vurgulayarak, "Bu nitelikteki etkinliğimizin bu sene üçüncüsünü düzenledik. Geçen yıl da aynı minvalde bir etkinlik düzenlemiştik. Çok yoğun katılım olmuştu." ifadelerini kullandı.

Önsel, etkinliğe vatandaşların da katıldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zevkle ve heyecanla iştirak ettiği çok güzel bir organizasyon oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyemize de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her iki belediyemizin birlik ve dayanışmasının güzel bir tezahürü oldu. Hafızalarımızda yer edinmiş çok güzel eserler seslendirildi."