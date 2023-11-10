Atatürk'ün Sonsuzluğa Uğurlanışının 85. Yılı Esenyurt'ta Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yılı anma programı kapsamında Esenyurt'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yılında Esenyurt'ta anıldı.

Anma programı kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Muzaffer Oğuz, siyasi partiler ve STK temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.