Atatürk'ün Sinop'a Gelişinin 95. Yılında Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yılı dolayısıyla kentte uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ücretsiz Atatürk posterli uçurtma dağıtıldı. Şenlikte konuşan yetkililer, özgür düşünceler ve özgür bireyler yetiştirmek amacıyla gökyüzüne salınan uçurtmaların önemine vurgu yaptı.

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yılı dolayısıyla kentte uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "95. yılında 95 çocuğa 95 uçurtma" sloganıyla organize edilen etkinlikte çocuklara ücretsiz Atatürk posterli uçurtma verildi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, 95. yıl önce Atatürk'ün kara tahta başında çocuklar daha özgür olsun diye yeni alfabeyi tanıttığını belirterek, "Gökyüzüne salacağımız özgür uçurtmalarla, özgür düşünceler ve özgür bireyler yetiştireceğiz." dedi

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de her yıl 15 Eylül'de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "En büyük etkinlik, en büyük yatırım, Atatürk'ün işaret ettiği gibi geleceğimiz olan çocuklardır. Bundan sonra bu anlamlı günü çocuklarla birlikte değerlendireceğiz." diye konuştu.