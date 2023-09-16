Atatürk'ün Sinop'a Gelişinin 95. Yıl Dönümü Uçurtma Şenliği

Sinop'ta uçurtma şenliği

SİNOP - Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte uçurtma şenliği düzenlendi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği "95. Yılında 95 Çocuğa 95 Uçurtma" sloganıyla organize edilen etkinlikte çocuklara ücretsiz Atatürk fotoğraflı uçurtma hediye edildi.

Sinop Sabahattin Ali Parkı'nda düzenlenen etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterdi. Çocukları ile güzel bir hafta sonu etkinliği geçiren aileler etkinlikten mutlu olduklarını ifade ettiler. Arkadaşları ile uçurtma uçuran öğrencilerin neşesi gözlerden kaçmadı.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95.yılı olması nedeniyle "95 Çocuğa 95. Yılda 95 Uçurtma" şenliği yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise "Geleceğimizi yönetecek olan nesillere bir anı bırakmak için bugün 95.yılı kutlama etkinliklerinde 95 uçurtmayla çocuklarımızı şenlendirip bugün kalıcı bir iz bırakmak istedik" diye konuştu.