Atatürk'ün Siirt'e gelişi şeref günü törenlerle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken, Siirt'e gelişi olan 14 Eylül Siirt'in şeref günü nedeniyle düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken, Siirt'e gelişi olan 14 Eylül Siirt'in şeref günü nedeniyle düzenlenen törenle kutlandı.

14 Eylül Siirt şeref günü kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törende Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından şeref defteri imzalandı. Daha sonra törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kutlama törenlerine; Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT