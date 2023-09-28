Atatürk'ün Sevdiği Şarkılarla Türk Müziği Konseri Selanik'te Gerçekleştirildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvarla Türk müziği konseri düzenlendi. Konser, Atatürk Evi'nin bahçesinde gerçekleştirildi ve Yunan ve yabancı misafirler ile davetli soydaş ve Türk vatandaşları tarafından beğeniyle takip edildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvarla Türk müziği konseri gerçekleştirildi.

Atatürk Evi'nin bahçesinde düzenlenen konseri, Yunan ve yabancı misafirler ile davetli soydaş ve Türk vatandaşları beğeniyle takip etti.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl konserini, Ata'mızın evinde ve sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvarla düzenlemek gurur vericiydi." dedi.

Başkonsolos Gedik, organizasyon için Dışişleri Bakanlığı, Trakya Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve destekleri için Trakya Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Mümin Şahin'e teşekkürlerini iletti.