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Atatürk'ün ölümünün 85. yılı Sinop'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında Sinop'ta çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Sinop Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililerin katıldığı törenlerde Atatürk'ün anısına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.