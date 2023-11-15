Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Seyhan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, ölümünün 85. yılında Seyhan'da anılmaya devam ediliyor.

Seyhan Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi iş birliği ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yıl 1881 Kiraz Mevsimi Oratoryosu" konseriyle Ebedi Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir kez daha saygıyla ve özlemle anıldı.

10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin şefliğini Özgür Sarıçam, dekor tasarımını Selçuk Şahin, ışık tasarımını ise Coşkun Şahin yaptı.

Atatürk sevdalısı yurttaşlardan oluşan koro, seslendirdiği eserlerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.