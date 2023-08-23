Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi coşkuyla kutlandı

KASTAMONU - Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile şapka inkılabının 98'inci yıl dönümü kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı.

Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen törenlerle Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile şapka inkılabının 98'inci yıl dönümü kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatatürk'ün kente geldiğinde karşılandığı Olukbaşı mevkiinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Büstüne çelenk sunuldu.

Halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam eden programda, Atatürk'ün Kastamonu ziyareti sırasında çekilen ve Kastamonu'nun eski fotoğrafları sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Vali Meftun Dallı, "Kastamonumuz, yurdumuzun işgal görmemiş bir yeridir. Hem Çanakkale Savaşında hem de Kurtuluş Savaşında çok fazla da şehit vermiştir. Ayrıca İnebolu'dan İstiklal Yolu dediğimiz yol güzergahından Kurtuluş Savaşında Karadeniz üzerinden gelen mühimmatın naklinde çok büyük bir rol oynayarak Kurtuluş Mücadelesinin zafere ulaşmasında da Kastamonu'muzun çok özel bir yeri vardır. Ulu Önder Atatürk'te bunu bildiği için Kastamonu'dan kendisine davet gelince bir anlamda Kastamonu'yu ödüllendirerek ziyarete gelmiştir. Aynı zamanda da Şapka İnkılabını ve Kıyafet İnkılabını buradan başlatmıştır. Bu da Kastamonu için ayrıca övünülecek, gurur duyulacak bir tarihi olay olmuştur. Bende göreve yeni başlamış Kastamonu Valisi olarak bende 3-4 gün sonra böyle bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah Kastamonu'muza geçmişten gelen o vizyonla hizmet etmeye devam edeceğiz hep birlikte, vekillerimizle, belediye başkanımızla, diğer müdürlerimizle. Allah mahcup etmesin. Programımız devam ediyor, İnebolu'ya mutlaka gideceğiz. Vaktimiz uygun olursa diğer ilçelerdeki programlara da katılacağız. 30 Ağustos'ta bu programı tamamlayacağız. Daday'da da at yarışlarımız olacak. Oraya da inşallah katılım göstereceğiz" dedi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabının 98'inci yıl dönümü çerçevesinde, kentte 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.