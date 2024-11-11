Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ü Anma Özel Konseri Edirne'de Düzenlendi

Atatürk'ü Anma Özel Konseri Edirne'de Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Özel Konseri'nde solistler, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi. Etkinlikte Atatürk posteri asıldı ve anısına kırmızı gül bırakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlendi.

Topluluğunun Türk Ocağı Caddesi'ndeki binasının girişine Atatürk posteri asıldı. Atatürk'ün 1930'da kenti ziyareti sırasında o dönem Türk Ocağı olarak hizmet veren binada halkla buluştuğu salona temsilen masa ve sandalye konuldu.

Masanın üzerine de Atatürk'ün salonda halkı dinlerken çekilmiş fotoğrafı ile bir kırmızı gül bırakıldı.

Konserde solistler Gülsemin Gonce ve Ahmet Batırlı, Atatürk'ün sevdiği eserleri icra etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 11 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Gelin Görümce Cemile Karaca kimdir? Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar! Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.