Atatürk, Sivas'ta Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Sivas'ta düzenlenen anma konserinde sevdiği şarkılarla anıldı. Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Sivas'ta sevdiği şarkıların seslendirildiği konserle anıldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Atatürk'ü Anma Konseri", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimimdeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

Konseri, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Koro Müdürü Davut Kaya, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
