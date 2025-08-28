Atatürk Kültür Merkezi'nde Pekinel Uluslararası Masterclass Düzenlenecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6-12 Eylül'de, "Pekinel Uluslararası Masterclass"a ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşecek programa, farklı ülkelerden ve Türkiye'den seçilen genç müzisyenler katılacak.

Kariyerlerine devam eden genç müzisyen adaylarını da bir araya getirecek bu özel kurs, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover'da görev yapan Prof. Dr. Markus Becker masterclass'ı yönetecek.

Dünyanın önde gelen serilerinde konserler veren ve plak kayıtları yapan Becker, klasik müzik repertuvarının yanı sıra oda müziği, emprovizasyon ve caz dersleriyle de dikkati çekiyor.

Masterclass, kariyerleri boyunca Türkiye'nin tanıtım elçisi olarak, dünyanın dört bir yanında konserler veren Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin öncülüğünde hayata geçirildi.

Uluslararası alanda tanınmış, önemli orkestralarla çalışmış, saygın üniversitelerde ders vermeye devam eden, aynı zamanda aktif sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendilerine özel bir yer edinmiş sanatçılar kursta eğitim verecek.

"Bach Jazz" yaklaşımının da yer alacağı kurs, emprovizasyonun derinliklerine inerek, müziğin farklı katmanlarını bir araya getirerek, özgün bir üslupla genç müzisyenlerin müzik dağarcığını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Kurslar, 12 Eylül'de Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserle sona erecek.

Eğitimlere katılacak müzisyenler piyanoda Can Saraç, Eda Seviniş, Dongping Wang, Taisiia Lavrova, Liang Dai (A Bu), Arseniy Gusev ve Eden Chen, kemanda Veriko Tchumburidze, Naz İrem Türkmen, Elvin Hoxha Ganiev ve Alpay Jan İnkilap, viyolonselde ise Umut Sağlam ve Jamal Aliyev'den oluşuyor.