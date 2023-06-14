Atatürk Kültür Merkezi'nde Çocuklar İçin Yaz Şenliği Başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Yaz Şenliği, çocukların sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlayacak. Şenlikte çocuklar, müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi çeşitli etkinliklerle kendi yeteneklerini keşfedecekler.

Çocukların sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Çocuk Sanat Merkezinde, 17 Haziran'da "Yaz Şenliği" başlayacak.

Akm'den yapılan açıklamaya göre, atölye, müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği şenlik, 3 Temmuz-6 Ağustos'ta AKM'nin diğer alanlarına da yayılacak.

Çocukların kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeleri amacıyla şenlikte "Ritim", "Erken müzik", "Piyano", "Keman", "Resim sevinci", "Seramik", "Yaratıcı dans", "Mini bale", "Yaratıcı yazarlık atölyesi", "Hikaye seslendirme atölyesi", "Tavşan robotum", "Akordeon takvim", "Piri Reis ile denizlere yolculuk", "Karagöz yapımı", "Parmak kuklası", "Kayıp Balık Nemo", "Aya yolculuk", "Çocuk Arkeologlar Kazıda Atölyesi" ve "Zıpzıp Ahtapot"un da aralarında bulunduğu çok sayıda atölye gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.