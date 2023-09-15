- Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in 100. yılı resepsiyonuna hazırlanıyor

Köşkün dış ve iç cephesinde onarımlar yapılırken, eş zamanlı olarak köşk içerisinde yer alan etnografik nitelikli 344 adet eserin de restorasyonu yapıldı

TRABZON - Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924, 1930 ve 1937 yıllarında misafir edildiği Atatürk Köşkü'nde 23 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılarak başlatılan restorasyon/konservasyon çalışmalarında sona gelindi. Köşkün dış ve iç cephesinde onarımlar yapılırken, eş zamanlı olarak köşk içerisinde yer alan 19. yy sonu ile 20. yy ait mobilyalar, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eserin de restorasyon/konservasyonu yapıldı. Yaklaşık 40 kişilik bir ekibin restorasyon çalışmalarını yaptığı Atatürk Köşkü'nde binanın mimari ve sanatsal özellikleri açısından çalışmalar titizlikle yürütülürken, çalışmaların ardından Atatürk Köşkü'nün Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2023 resepsiyonuna ev sahipliği yapması planlanıyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Atatürk Köşkü'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nde önümüzdeki hafta sonu itibariyle restorasyonun fiziki anlamda tamamlanmış olacağını söyledi.

Atatürk Köşkü'nün Cumuhuriyetin 100. Yılı resepsiyonuna ev sahipliği yapmasının planlandığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizin 1924 ve 1930 ziyaretlerinde ağırladığı son ziyaretleri olan 1937'deki teşriflerinde de burada konaklayarak misafir edildiği Atatürk Köşkü'nü geçtiğimiz Sonbahar itibariyle büyük bir restorasyona tabi tutmuştuk. Çok ayrıntılı bir proje uzmanlar marifetiyle hazırlanmıştı. Kurulun onayından sonra da buradaki restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Tabi restorasyon işleri zor. Daha kısa zamanda bitebileceğini düşünüyorduk ama ancak açtıkça esasında bu restorasyon ve onarımın ne kadar elzem olduğunu da bir kere daha görmüş olduk. Hakikaten bütün unsurlarıyla bina artık neredeyse elden çıkmak üzereymiş. Bu büyük onarım ve restorasyon ile birlikte burada arkadaşlarımız neredeyse bir yıldır adeta iğneyle kuyu kazacak anlayışla hareket ettiler. Son büyük bir mesafe kat edildi. İnşallah önümüzdeki hafta sonu itibariyle buradaki restorasyon fiziki anlamda tamamlanmış olacak. Bu restorasyon ile birlikte bu bina çok uzun yıllar inşallah herhangi yeni bir tadilata ihtiyaç duymadan varlığını burada devam ettirecek. Şehrin gururu ve turizm anlamında önemli bir destinasyonu olarak burada inşallah devam etmiş olacak. Bu restorasyonu diğer restorasyonlardan ayıran bazı özellikler var. Tarihin en büyük restorasyonu. Diğeri de çok uzun zamandır hiç el değdirilmemiş içerisinde mobilyalar. Halılar ve perdelerdir. Dolayısıyla burada aynı zamanda bütün teşrif malzemelerini toparladık. Bunları Ankara'ya gönderdik. Ankara'da uzman ellerde çok güzel tamiratlar yapıldı. Onlarında bir bölümü gerçekten kullanılamaz hale gelmişti. Aynı zamanda bazı eksik mobilyaları da orada replikası şeklinde tamamlattık. İnşallah buranın önümüzdeki hafta tamamlanacak olan tadilatının ardından teşrif anlamında malzemeleri Ankara'dan tekrar gelecek. Onları yerleştireceğiz. Ön ve arka bahçede de tadilat yapıldı. Burası 29 Ekim tarihinde yani Cumhuriyeti'mizin 100. yılında bütünüyle tamamlanmış olacak. O gün yeniden Trabzonlu hemşerilerimizin ve ziyaretçilerinin burası hizmetine açılmış olacak. 100. yıl resepsiyonunu da burada kökün bu bahçesinde inşallah vermek istiyoruz. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında Trabzon'dan güçlü bir şekilde ses duyuracağız" dedi.

"Tarihini bilmeyen milletler yarınlarından emin olamazlar"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Tarihini bilmeyen milletler yarınlarından emin olamazlar. Tarihi bilebilmemiz içinde tarihi varlıklarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 3 defa ilimizi teşrif eden Atatürk'ün bize bırakmış olduğu böyle bir köşkü ihya eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ve burada görev alarak aslına uygun bir vaziyete getiren restorasyon çalışanlarına teşekkür ediyorum. 100. Yıla denk getirilmiş olması önemli bir durum. Hepimizi gururlandıracak bir durumdur. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunu bu köşkte veririz. Bunu özlemle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.