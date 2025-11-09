Atatürk Köşkü, 10 Kasım’da Ücretsiz Ziyarete Açık

Trabzon'daki Atatürk Köşkü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Atatürk Köşkü'nün yarın ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün Trabzon'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde misafir olduğu ve tarihe tanıklık eden Atatürk Köşkü, 10 Kasım günü halkımızın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi, Ulu Önder'imizi anmak, hatırasını yaşatmak üzere Atatürk Köşkü'ne davet ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz."