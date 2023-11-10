Bilecik'te düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü etkinlikleri kapsamında çocuklar ve vatandaşlar, Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergi gezildi ve helva ikramı yapıldı.

Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdılar

- Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdılar

BİLECİK - Bilecik'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında çeşitli programlar düzenlenirken bunlardan en anlamlısı çocuklar ve vatandaşların Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazması oldu.

Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında Atatürk Parkı üzerinde 'Atatürk fotoğrafları' konulu sergi düzenlendi, halka helva ikramı yapıldı. Başkan Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyelerinin de olduğu programda sergi gezilerek, fotoğraflar hakkında bilgi alındı.

Daha sonra vatandaşlara helva ikramının yapıldığı program kapsamında ayrıca kurulan siyah tabloya çocuklar ve vatandaşlar Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdı.

Atatürk'ü özlem ve saygıyla andıklarını belirten çocuklar, onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirtti.