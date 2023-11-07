Atatürk Filmi Gişe Rekoru Kırdı

Atatürk filmi, yılın en iyi çıkış yapan yerli drama filmi oldu. İlk bölümü sinemalarda gösterilen yapım, 269 bin 113 seyirci ile gişenin zirvesine yerleşti. İkinci film ise 2024'te vizyona girecek.

İlk başta dizi olarak internette yayınlanması planlanan fakat sonrasında iki ayrı filme çevrilen Atatürk, geçtiğimiz günlerde sinemalarda vizyona girdi. Ülkemizde çeşitli tartışmalara konu olan yapım, gişe rekoru kırdı. İşte seyirci sayısı ve ayrıntılar…

Atatürk filmi, yılın en iyi çıkış yapan yerli drama filmi oldu!

Hatırlamayanlar için Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan Atatürk filmi, Disney+ tarafından yayınlanacak olan bir dizi olacaktı. Ancak platform, bu diziyi yayınlayacağı için Atatürk düşmanı çeşitli kesimler tarafından tepki gördü.

Akabinde şirket, son anda aldığı bir kararla dizinin yayınlanmayacağını açıkladı. Milyonlarca kişi bu karara tepki gösterdi ve hatta binlerce Türk kullanıcı Disney+ üyeliğini iptal etti. Akabinde dizinin iki ayrı bölüm olarak sinemalarda ve televizyonda yayınlanacağı açıklandı. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin olduğu Atatürk filmi, 3 Kasım'da sinemalarda gösterildi. Yapım, gişe rekoru kırdı.

2023 YILI GİŞE REKORU ?? ATATÜRK 1881 – 1919, 2023 YILININ EN İYİ AÇILIŞ YAPAN YERLİ DRAMA FİLMİ OLDU. #Atatürk 1881 – 1919, ilk 3 gününde 269.113 seyirci ile gişenin zirvesine oturdu.@LanistarM @Aras_B_iynemli @M_AdaOztekin pic.twitter.com/v8YoxRWTKK — Atatürk 1881-1919 (@ataturkthemovie) November 6, 2023

Filmi temsil eden Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Atatürk filmi, 3 Kasım'dan itibaren sinemalarda gösterildikten sonra ilk 3 gün içerisinde 269 bin 113 seyirci ile gişe sıralamasında zirveye yerleşti.

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Ulu Önder Atatürk'ün hayatıyla birlikte milli mücadele zaferini de baştan sona anlatan film, seyirci sayısı ile 2023 yılının en iyi çıkış yapan yerli drama filmi oldu. İkinci Atatürk filmi 5 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda olacak. Bu yapımın da gişede etkileyici bir başarı elde etmesi bekleniyor.

İki filmin televizyonda da yayınlanacağını belirtelim. Bunun için 2024 yılının yaz ayları işaret edildi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.