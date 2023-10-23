Atatürk 1881-1919 Filminin Basın Gösterimi Yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesinin anlatıldığı "Atatürk 1881-1919" filminin basın gösterimi gerçekleştirildi.

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmin Paribu Cineverse Zorlu Center'da gerçekleşen gösterimine basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Yapımcı Saner Ayar, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmi Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olan 2019'da yapmaya karar verdiklerini belirterek, Cumhuriyetin 100. yılında da bu filmi hazırlamayı istediklerini dile getirdi.

Çeşitli dijital platformlarla dizi üzerine görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Ayar, "Bir dizi fikri vardı. Aynı filmi dizi olarak çekmiştik. Fakat daha sonra Disney'in bütün dünyada karar değişikliğini takiben, sinema filmine döndük ve iki film olarak eserimizi izleyiciyle buluşturma kararı aldık. İki ülkede, 11 şehirde, 2.5 yıllık ön hazırlık ve aşağı yukarı 4 aylık çekim süreciyle yapıldı. 3 bin kostüm hazırlandı. Bu kostümler, dönem kostümleri, binaların içinde siyah, bina dışına çıkıldığında biraz kahverengi görülüyordu. Bu da o dönemin ipliği ve dokuma kalitesinin düşüklüğünden kaynaklanıyordu. Aynı ipliği ve dokumayı bulabilmek için, bütün o iplikleri Yeni Zelanda'dan getirdik. Uşak'ta ördürdük. Kayseri'de eski model bir fabrika bulduk ve orada dokuttuk." dedi.

Ayar, sinema salonunun girişinde sergilenen kostümleri Gamze Kuş ve ekibinin hazırladığını dile getirerek, "Osmanlı ordusu iki kez üniforma değiştirdi bu dönemde. Biz de iki kez üniforma değiştirdik." diye konuştu.

Çanakkale çekimlerinin küçük bir bölümünün ilk filmde yer aldığına işaret eden Ayar, şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin ana omurgası ikinci filmde. Sabahları 'magic hour' dediğimiz o 45 dakika güneşin doğuşunda çekildi. 3 hafta sürdü. Orada 2 bin 700 figürasyonumuz vardı. Ayrıca 700 de stand ekibimiz vardı, bütün atlama, patlama, savaş sahneleri için. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmamış bir şeydi. Birçok ülkeden yabancı oyuncularımız var, göreceksiniz. Hedefimiz, 100. yılda bütün dünyaya bir Atatürk filmi yapabilmekti. Çünkü inanıyoruz ki Atatürk'ü severlerse, dünya daha çok sevecek, daha iyi anlayacak. Bunu yapmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz."

Saner Ayar, filmin kısaltılmış versiyonunun 29 Ekim'de Fox TV'de gösterileceğini sözlerine ekledi.

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin yapımcılığını Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu üstlendi. Filmin senaryosunu Necati Şahin kaleme aldı.

Yapım, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından 1919'a kadar yaşadığı süreci, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde aktarıyor.

Filmde İynemli'nin yanı sıra Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya ve Esra Bilgiç de rol aldı.

Filmin gala gösterimi bu akşam gerçekleştirilecek.